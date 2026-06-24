KP.RU: 74% опрошенных россиян признались, что выпивали на выпускном

В этом году власти запретили продажу алкоголя в 40 регионах России на время школьных выпускных. Запрет будет действовать весь день 27 июня. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что многие россияне не понимают такого решения.

Так, 74% респондентов признались, что на их выпускном вечере было спиртное. У некоторых выпивка была нелегальной и хранилась втайне, а у других алкоголь был завезен родителями.

«Мой выпускной прошел в 1981 году, было шампанское, родители сами нам заказали», — вспомнил участник опроса.

Лишь 24% опрошенных заявили, что у них на выпускном алкоголя не было. Одни не смогли его раздобыть, другие отметили, что были воспитаны по-другому и не стремились к выпивке.