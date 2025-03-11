KP.RU: 70% россиян опасаются деградации из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект все прочнее входит в жизнь человека, но быстрее всего его осваивает молодежь. Школьники уже доверяют ИИ домашнюю работу и контрольные. Однако большинство россиян обеспокоены тем, что увлечение технологиями приведет к негативным последствиям, сообщил сайт KP.RU .

Согласно результатам соответствующего опроса, 70% респондентов уверены: нейросети негативно сказываются на интеллекте. По их мнению, люди перестают самостоятельно думать и теряют творческий подход, становятся глупее предыдущих поколений.

А вот 25% участников уверены, что ИИ — инструмент, который может быть использован как во благо, так и во вред, а данные от искусственного интеллекта стоит перепроверять. Оставшиеся 5% затруднились ответить.