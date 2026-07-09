KP.RU: 67% опрошенных россиян считают доверие и понимание самыми важными в семье

Сайт KP.RU провел исследование и узнал, что россияне считают самым важным в семейной жизни.

Большинство опрошенных (67%) проголосовали за вариант «Доверие и понимание». Без этих компонентов, по их мнению, невозможна крепкая семья.

Еще 45% респондентов выбрали «Уважение». Кроме того, 44% участников указали на важность любви, 36% — наличия детей.

Также 29% заявили, что фундамент крепкой семьи — финансовое благополучие. Равноправие набрало 15% голосов.