KP.RU: 64% россиян рассказали, что участвовали в волонтерских проектах

Большинство россиян оказывали помощь в рамках волонтерских проектов. При этом многие делают это без всякой выгоды для себя. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU .

По данным аналитиков, 64% респондентов сообщили, что участвовали в волонтерских проектах хотя бы раз в жизни. Некоторые из них помогают нуждающимся людям, другие заботятся о животных, третьи — участвуют в организации общественно значимых или экологических мероприятий.

При этом 34% опрошенных признались, что никогда не были волонтерами и не участвовали в таких проектах. Однако некоторые из них иногда помогают соседям, дальним родственникам или тем, кто просит помощи.

Также есть те, кто участвовал в гуманитарных акциях или помогал посторонним, но не в рамках волонтерского движения. Еще 2% респондентов отметили, что пока у них нет опыта такой помощи, но они планируют присоединиться к волонтерам в ближайшее время.