KP.RU: 48% опрошенных россиян назвали окрошку самой летней едой

Сайт KP.RU решил выяснить, какая еда считается у россиян традиционно самой летней. Участие в исследовании приняли 1,2 тысячи человек.

Абсолютным летним лидером стали свежие ягоды и фрукты. За этот вариант проголосовали 61% респондентов.

Также популярным летним блюдом оказалась окрошка — за нее отдали голоса 48% опрошенных. Многие признались, что обожают этот летний суп и в другое время года его не готовят.

Еще 30% респондентов выбрали шашлык, отметив, что мясо на костре для них — самая летняя еда. Мороженое получило 26% голосов, а летний салат — 17%.