KP.RU: 29% опрошенных россиян сообщили, что готовы приобрести праворульный автомобиль

В России изучают риски эксплуатации праворульных автомобилей. Специалисты хотят выяснить, насколько безопасны такие машины в российских условиях. Опрос сайта KP.RU показал, что многие россияне положительно относятся к праворульным авто.

Согласно результатам исследования, 29% респондентов готовы рассмотреть покупку таких машин в будущем. Их не пугает данная конструкция, особенно если транспорт будет стоить дешевле.

Еще 9% участников заявили, что уже пользуются такими автомобилями и вполне довольны. Однако 60% опрошенных признались, что не хотят ездить на праворульном транспорте.