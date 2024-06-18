KP.RU: 17% россиян уверены, что не справятся с грабителями
Около трети россиян, а именно 29%, уверены, что смогут противостоять грабителю, если тот заберется к ним в дом. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.
Еще 17% респондентов отметили, что они сомневаются в своих силах и возможностях защититься от преступников. Однако больше всего россиян не знают, как поведут себя в критической ситуации.
Отмечается, что 53% заявили, что их реакция будет зависеть от ситуации и того, сколько именно человек ворвутся в жилище.
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