KP.RU: 13% опрошенных россиян будут запускать салюты в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь только 13% россиян будут запускать фейерверки. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Еще 86% опрошенных предпочитают обойтись без праздничных фейерверков. Они считают это пустой тратой денег, которые можно было бы потратить на подарки или какие-то увеселительные мероприятия.

Кроме того, некоторые из опрошенных заявили, что с радостью посмотрят на фейерверки, которые купят 13% респондентов.