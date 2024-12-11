KP.RU: 13% опрошенных россиян будут запускать салюты в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь только 13% россиян будут запускать фейерверки. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.
Еще 86% опрошенных предпочитают обойтись без праздничных фейерверков. Они считают это пустой тратой денег, которые можно было бы потратить на подарки или какие-то увеселительные мероприятия.
Кроме того, некоторые из опрошенных заявили, что с радостью посмотрят на фейерверки, которые купят 13% респондентов.
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