На границах России больше не нужно ставить контрольно-пропускные пункты. Такими выводами ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов поделился в интервью телеведущей 360.ru Регине Ореховой.

Журналист рассказал о своем опыте проезда и выезда с линии боевого соприкосновения, отметив, что раньше переживал из-за отсутствия заслонов на КПП, как это было во время Второй мировой и чеченской войн.

«Сейчас нам больше не нужны КПП. Мы научились делать скрытно те системы безопасности, которые позволяют спокойно жить», — пояснил он.

Карнаухов отметил, что сейчас в Москве и Подмосковье тихо и спокойно. По его словам, за три с лишним года нет нарастающего туристического вала. Российские спецслужбы работают очень деликатно, резюмировал ведущий.

Полную версию интервью с Сергеем Карнауховым смотрите на всех площадках 360.ru 7 июля, в 13:00.