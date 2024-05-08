Коуч Лейкина назвала китайский языком деловой успешности | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:09 Коуч Лейкина назвала китайский языком деловой успешности

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Знание английского языка теперь не считается преимуществом при трудоустройстве. Об этом заявила коуч и консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист назвала языком деловой успешности китайский. Причина кроется в активном товарообороте между РФ и КНР.

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«Многие изучают английский с детства, поэтому он не является дополнительным преимуществом для кандидата», — отметила эксперт.

По ее словам, в настоящее время наблюдается бум не только на китайский, но и азиатские языки в целом.