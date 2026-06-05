Котяков на ПМЭФ заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи в России

В России последние годы стабильно снижается уровень безработицы среди молодежи. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме в рамках выездного заседания комиссии Госсовета по направлению «Кадры», сообщил ТАСС .

«Позитивная динамика у нас демонстрирует уровень трудоустройства выпускников колледжей», — сказал он.

По словам Котякова, уровень трудоустройства выпускников колледжей в стране увеличился на треть.

Ранее стало известно, что ВЦИОМ зафиксировал рекордно низкую безработицу в России за 35 лет. Согласно опросу, 76% россиян не знают никого, кто потерял работу за последний месяц.