Кот Бурак, тайно приплывший из Стамбула, останется в России

Источник 360.ru: кот Бурак из Турции останется в России

В Россию из Турции тайно приплыл кот по кличке Бурак. Его спасли моряки Fesco, о дальнейшей судьбе животного редакции 360.ru рассказали волонтеры.

Предположительно, кот случайно забрался на борт корабля транспортной компании в порту Стамбула. Моряки приметили его уже в открытом море, возвращаться ради нелегального путешественника они не стали.

Кота прозвали Бурак. Матросы подкармливали его, а затем сдали волонтерам в Новороссийске. Ранее в Fesco допускали, что кота все же придется вернуть в Турцию.

«Сегодня передали кота в таможне сотрудниками компании. Им отдельно благодарны за то, что они столько времени заботились о питомце, кормили, поили, уделяли ему должное внимание», — рассказала 360.ru волонтер Лусине Коршунова.

Однако позднее его решили оставить в России. Животному придется пройти вакцинацию и все прочие необходимые процедуры.

Бурака волонтеры переправили в ветеринарную клинику. Здесь ему проведут более глубокое обследование.

«Мы на связи с потенциальной семьей. Девушка работает в таможне, с большой вероятностью кот прямо из клиники поедет в новый дом», — добавила волонтер.

Ранее котенок выбежал на дорогу и парализовал движение в Петербурге.