Костяк младше 18. Бывший юрист ФБК рассказал о политической педофилии Навального

Основными участниками штабов Алексея Навального* выступали несовершеннолетние, которые воспринимали политика как кумира. Сам основатель ФБК** называл свою деятельность политической педофилией. Об этом в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказал бывший юрист и заместитель председателя московского штаба Навального* Виталий Серуканов.

Он пояснил, что в штабы часто приходили школьники 12 лет, которые прямо заявляли, что являются фанатами Навального*, и их привлекали к работе в качестве волонтеров.

«На одном из внутренних совещаний ему зачитывали внутреннюю статистику о посещении сайта, кто оставлял свои данные, чтобы работать, и там были буквально дети. Критическая масса младше 18 лет. Он улыбался и говорил, что это какая-то политическая педофилия», — рассказал Серуканов.

Бывший юрист ФБК** подчеркнул, что каждый новый юный поклонник вызывал у политика небывалый восторг.

Более 70 россиян стали фигурантами уголовных дел за пожертвования ФБК** после внесения организации в список экстремистов. Большей части осужденных назначили штрафы, 10 человек получили реальные сроки.

Участники фонда* заявляли, что донаты полностью безопасны, и собирали деньги с доверчивых фанатов через платежную систему Stripe. Но они не учли, что каждому получателю присваивался уникальный идентификатор, который стал главным доказательством в уголовных делах.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.