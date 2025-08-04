Более 70 уголовных дел возбудили за 3 года за финансирование ФБК

С августа 2022 года из-за пожертвований ФБК* в России возбудили 76 уголовных дел, суд вынес по ним 49 приговоров. Об этом сообщили «Осторожно, новости».

Как уточнил Telegram-канал, чаще всего фигурантам уголовных дел назначали штрафы. Исключением стали 10 человек — их приговорили к тюремному заключению.

После присвоения экстремистского статуса ФБК* стал принимать пожертвования через платежную систему Stripe, назвав этот способ безопасным, отметили авторы поста.

Спустя некоторое время оказалось, что в выписках некоторых банковских операций фигурировал уникальный идентификатор платежного сервиса (merchant ID), который указывал на поступление денег в фонд. Именно он стал главным доказательством в делах о финансировании экстремизма.

В 2022-м году из-за донатов ФБК* возбудили два дела, в 2024-м — 25, а в 2025-м — 34.

Ранее в Екатеринбурге задержали отца политика Леонида Волкова***. По версии следствия, мужчина перевел деньги на счет ФБК*.