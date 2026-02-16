Социальная сеть X столкнулась с крупным техническим сбоем, который парализовал работу платформы в мировом масштабе. Это следует из данных мониторингового ресурса Downdetector .

В понедельник, 16 февраля 2026 года, тысячи пользователей из США, Великобритании, Индии и других стран потеряли возможность пользоваться сервисом. Проблемы коснулись как мобильного приложения, так и десктопной версии сайта.

Основной пик жалоб пришелся на вечернее время. Около 19:30 xbckj отчетов о неполадках превысило отметку в 25 тысяч. Пользователи заявляли, что лента новостей не загружается, а вместо привычных постов на экране отображается только логотип компании.

Официальные страницы платформы и аккаунт владельца соцсети Илона Маска также оказались недоступны, что лишило аудиторию оперативной информации.

Ситуация осложняется тем, что у платформы X отсутствует специализированная страница мониторинга состояния серверов, которая есть у большинства крупных ИТ-гигантов. Компания пока не предоставила официальных объяснений причин инцидента и не назвала примерные сроки восстановления работы.

Это уже второй массовый сбой в X за последние несколько дней — 9 февраля пользователи соцсети столкнулись с теми же проблемами.