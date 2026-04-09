Космонавты Роскосмоса испытали нейросеть на МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) впервые внедрил в свою работу искусственный интеллект. Модель функционирует независимо от наземных серверов, рассказал «Авторадио» космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Нейросеть способна распознавать человеческую речь и обрабатывать аудиозаписи, преобразуя их в текстовые заметки или краткие резюме. Директор Лаборатории искусственного интеллекта «AIIA» Адам-Сергей Авакян подчеркнул, что сегодня использование ИИ в космосе носит вспомогательный характер и направлено на облегчение рутинных задач.

«По сути, это можно сравнить с тем, как на Земле мы сегодня используем ИИ для написания писем, подготовки отчетов. То есть так или иначе, снижаем нагрузку на сотрудников внутри компании», — отметил эксперт.

В будущем же искусственный интеллект сможет помогать в диагностике оборудования и анализе данных.

Отметим, что 12 апреля мир отметит 65-летие первого полета человека в космос. К этой дате в России приурочена «Неделя космоса», которая проходит с 6 по 12 апреля.