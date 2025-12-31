Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом

Экипаж МКС пожелал россиянам счастья, успеха и новых свершений в 2026 году

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта МКС. Видео опубликовали в Telegram-канале «Роскосмос» .

«Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе», — сказал Кудь-Сверчков.

Микаев отметил, что Новый год — семейный праздник. По его словам, он и его коллеги даже в космосе чувствуют любовь и поддержку своих родных. Он пожелал россиянам счастья, успеха, продолжать верить в чудеса, смело идти вперед и созидать.

Платонов призвал делиться праздничным настроением с близкими, быть добрее друг к другу в 2026 году, а также поддерживать тех, кому приходится нелегко. Он добавил, что сила России именно в единстве людей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом американского лидера Дональда Трампа и лидеров стран БРИКС.