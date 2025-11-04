Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства

На борту международной космической станции сейчас находятся космонавты Роскомоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов.

Рыжиков отметил, что это праздник для тех, кто искренне любит Россию, чтит ее историю, трудится на ее благо и готов встать на защиту родины. Зубрицкий добавил, что сейчас этот праздник приобрел особое значение, так как россиянам, как и их предкам четыре века назад, пришлось сплотиться перед внешним врагом.

«День народного единства посвящен главным ценностям, объединяющим все народы нашей огромной страны: искренней любви к Отчизне, уважению к памяти предков, стремлению быть достойными гражданами государства», — подчеркнул Платонов.

Космонавты поздравили соотечественников с праздником, пожелав им мира, благополучия и крепкого здоровья.

Ранее в Домодедове прошел фестиваль национальностей «Мы вместе — единая Россия!», приуроченный ко Дню народного единства. В рамках мероприятия собрали гумпомощь для участников спецоперации.