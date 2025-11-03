Воспитанники образовательных комплексов, педагоги и родители приняли участие в традиционном фестивале в Домодедове. Его приурочили ко Дню народного единства.

Почетными гостями мероприятия стали глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, депутат Московской областной думы Олег Жолобов, председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов, участник образовательной программы для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» Олесь Аниканов, а также члены Совета ветеранов.

Участники фестиваля собрали гумпомощь для участников СВО. Посылку скоро отправят на передовую.

Также Евгения Хрусталева вручила советнику директора школы № 9 по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, вдове участника СВО Анжелике Манджиевой букет цветов. Ее отметили за активное участие в воспитании детей, сохранение семейных и культурных ценностей.

«Такие мероприятия объединяют, помогают лучше понимать друг друга и укрепляют чувство гордости за то, что мы — единая страна», — сказала Евгения Хрусталева.