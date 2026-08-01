Космонавты Артемьев и Корсаков завершили свою работу

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили свою работу в Роскосмосе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд в Центре подготовки космонавтов, и желают удачи в их дальнейшей деятельности», — заявили в Роскосмосе.

Там напомнили, что на счету Артемьева три полета в космос, выполненных в 2014, 2018 и 2022 годах. Он восемь раз выходил в открытый космос. После ухода Артемьев сосредоточится на общественных и политических проектах.

Корсаков совершил космический полет длительностью 195 суток в 2022 году.

В конце июля с МКС на Землю вернулись российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.