Космонавт Юрчихин спрогнозировал борьбу человечества за Луну

Человечество может столкнуться с серьезной борьбой за Луну. Таким предположением поделился с РИА «Новости» Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. По его словам, рассчитывать на то, что она останется зоной без территориальных споров, не приходится.

Юрчихин отметил, что работать сообща было бы гораздо эффективнее, но пример США, которые считают районы посадок «Аполлонов» своими, показывает, что конкуренция реальна. Он подчеркнул, что борьба за Луну может стать жесткой, особенно если там обнаружат ценные ресурсы.

«Я бы очень хотел увидеть, что человечество дойдет до такой степени, когда научится совместно разрабатывать, использовать, делать. Но понятие колониализм замыливается, а на самом деле оно есть. И сильные государства мира сегодня будут всячески препятствовать тому, чтобы молодые государства развивались», — сказал собеседник агентства.

