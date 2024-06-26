Косметолог Воробьева: тоник с ментолом даст охлаждающий эффект в жару
Летом из-за сильной жары кожа нуждается в особом уходе. Охлаждающий эффект в этот период даст тоник с ментолом в составе, рассказала врач-косметолог Ирина Воробьева в беседе с Life.
По словам специалиста, лучше выбирать средства со слабокислым pH — это поможет нормализовать микрофлору и спасет от высыпаний. Также в жаркий сезон стоит подключить к уходу увлажняющие маски для лица.
Кроме того, полезным для кожи будет контрастный душ. Он не только хорошо освежает и бодрит, но и положительно влияет на работу сосудов, отметила Воробьева.
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