Косметолог Вершинина отметила, что для защиты лица и шеи от солнца нужна как минимум половина чайной ложки SPF-крема

Врач-косметолог клиники «СМ-Косметология» Ирина Вершинина рассказала Life.ru , что многие наносят солнцезащитный крем неправильно, из-за чего защита оказывается неэффективной. Это может привести к пигментации, морщинам и риску новообразований.

По словам специалиста, распространенная ошибка — наносить слишком мало крема. Для защиты лица и шеи требуется примерно половина чайной ложки средства. Также важно нанести крем за 15–20 минут до выхода на улицу, чтобы химические фильтры успели образовать защитный слой.

Косметолог подчеркнула, что обновлять средство необходимо каждые два часа и обязательно — после каждого захода в воду или активного потоотделения. Даже в пасмурный день можно получить фотоповреждение, так как через тучи пробивается значительная часть ультрафиолета.

Часто забывают обработать некоторые участки тела, такие как уши, веки, губы, задняя поверхность шеи, декольте, кисти рук и стопы. Эти зоны также нуждаются в защите от солнечных лучей.

«Главная ошибка заключается в том, что многие воспринимают солнцезащитный крем как средство от ожогов. На самом деле SPF — это прежде всего инструмент профилактики фотостарения, пигментации и долгосрочных последствий воздействия ультрафиолета», — заключила Вершинина.