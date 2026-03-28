Роспотребнадзор назвал незаконной плату за примерку свадебных платьев

Введение платы за примерку платьев в свадебных салонах нарушает закон «О защите прав потребителей». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что такую практику можно расценить как обман потребителя или ущемление его прав. Примерка платья не является самостоятельной услугой, а представляет собой часть выбора и покупки товара. Согласно правилам розничной купли-продажи это способ ознакомления с товаром, поэтому взимать за него отдельную плату нельзя.

Салон может брать деньги за отдельные сервисы. Например, индивидуальную запись, бронирование зала или работу стилиста. Однако в таких случаях до клиента обязаны заранее донести информацию о платной или бесплатной услуге, а также предоставить все необходимые сведения в соответствии со статьей 10 закона «О защите прав потребителей».

В случае нарушения прав потребители могут обратиться в Роспотребнадзор или его территориальные органы напрямую, а также направить обращение через официальную форму на сайте службы.

