Сегодня 15:17 «Кошки были ее жизнью». Хозяйка приюта в Ленобласти заболела раком и питомцы остались одни Волонтеры пристраивают кошек после госпитализации хозяйки приюта в Ленобласти 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Хозяйка кошачьего приюта «Тимошка» в Ленинградской области в СНТ «Якорь» попала в больницу с раком. У женщины четвертая стадия. Она лежит в реанимации, врачи разводят руками и говорят, что пациентка может уже не вернуться домой. Волонтеры помогают пристроить питомцев женщины в добрые руки. Подробнее о ситуации они рассказали в беседе с 360.ru.

«У нее давно четвертая стадия онкологического заболевания. Сомневаюсь, что она выйдет из больницы. Одна занималась кошками, девять самых больных уже забрали, на днях еще 20 вывезут», — рассказала волонтер Анна. Она призвала поднять вопрос о помощи животным. С ней также согласилась Елена — второй волонтер. По ее словам, хозяйка приюта попросила доверенное лицо позаботиться о любимцах в ее отсутствие.

Фото: 360.ru

«Два дня назад она была еще в сознании, сейчас нет. Волонтеры занимаются пристройством кошек, небольшую часть уже вывезли в другие приюты», — рассказала Елена. Она отметила, что об оставшихся пушистых продолжают заботиться — кормят, убирают. Наилучшим раскладом будет, если всех обитателей приюта пристроят в добрые руки. Животные выглядят здоровыми и упитанными.

«Удивительно, как на дешевом корме и своими силами, да еще и с крайне слабым зрением после химиотерапии, ей удавалось [следить за животными]. Кошки были ее жизнью», — сказала волонтер. Она отметила, что приюту финансово помогали участники группы ВКонтакте, которую вела хозяйка. Несмотря на проблемы со здоровьем, ей удавалось регулярно выкладывать туда отчетность. Ранее активисты помогли приюту для животных в Богородском округе Подмосковья. В процессе участвовал депутат округа Павел Ермилов.