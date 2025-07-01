Активисты помогли приюту для животных в Богородском округе

Депутат Богородского округа Павел Ермилов вместе с активистами побывали в рамках проекта «Защита животного мира» Ногинском муниципальном приюте для бездомных животных. Они передали питомцам корм, пообщались с персоналом и обсудили планы дальнейшей поддержки.

Руководство приюта обратилось с просьбой помочь благоустроить территорию и привезти корм для питомцев, активисты оперативно откликнулись. Работы на территории по наведению порядка и ремонту вольеров проводились с участием волонтеров.

«Помощь приюту стала доброй традицией. Наши активисты регулярно приезжают сюда — привозят корм, убирают вольеры и гуляют с животными, помогая социализировать их перед передачей в новые семьи», — отметил Павел Ермилов.

Проект «Защита животного мира» направлен на воспитание гуманного отношения к животным, объединяя усилия волонтеров, зоозащитников и экологов. В его рамках проводятся акции по стерилизации бездомных животных, просветительские мероприятия и сбор помощи для приютов. Подобные инициативы способствуют не только улучшению условий содержания животных, но и формированию в обществе культуры ответственного обращения с ними.