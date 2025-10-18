Кошкам в Москве стали чаще давать русские клички

Самыми популярными кличками в Москве остаются традиционно русские. Собак по-прежнему чаще называют иностранными кличками. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

«Если говорить на примере кошек и собак, то у кошек традиционно лидируют такие старые добрые имена, как Муся, Пушок, Барсик. А у собак почему-то более распространены иностранные: Джек, Джесси, Ричард, Тайсон и другие. Вот такое интересное соотношение», — поделился Сауткин.

Председатель комитета отметил, что в Москве постоянно растет количество домашних питомцев. Сауткин связал это со стремлением к общению, которое приносит радость.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что кошки снижают риск болезней сердца и помогают бороться со стрессом. Животные оказывают терапевтический эффект благодаря физическому контакту и эмоциональному комфорту, вырабатывая гормоны радости и расслабляя организм.