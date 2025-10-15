Кардиолог Кондрахин отметил, что кошки снижают риск болезней сердца и помогают бороться со стрессом

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с ИА НСН сообщил, что взаимодействие с кошками благотворно влияет на здоровье сердца, снижая стресс и стабилизируя артериальное давление.

«Были проведены физиологические исследования, когда животное (любое) садилось к человеку и замедлялась частота сердечных сокращений, выделись дофамин, эндорфины, человеку становилось легче», — рассказал специалист.

Доктор отметил, что животные оказывают терапевтический эффект благодаря физическому контакту и эмоциональному комфорту, вырабатывая гормоны радости и расслабляя организм. Особенно полезны питомцы пожилым людям, они обеспечивают им компанию и улучшают качество жизни, заключил Кондрахин.