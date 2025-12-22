Корма для животных могут подорожать в 2026 году

Зооэксперт Колчанова: в 2026 году корма для животных могут подорожать на 10-20%

В следующем году корма для домашних животных могут подорожать на 10-20%. О таком развитии событий KP. RU рассказала гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

По ее словам, в 2025 году рост цен на корма для питомцев в значительной степени зависел от сегмента продукции и канала продаж. По данным Росстата, повышение стоимости сухого корма составило чуть более 2%. Она добавила, что при этом агентство SoyaNews оценило рост цен в среднем в 20%.

Колчанова отметила, что владельцы питомцев стали активнее искать способ сэкономить при покупке зоотоваров, в частности, на маркетплейсах и в дискаунтерах. Когда происходили крупные распродажи, то корма для животных шли нарасхват.

Колчанова предупредила, что в 2026 году около 30% компаний зообизнеса ожидают рост цен на корма и сопутствующие товары на 10-20%. Она объяснила это новыми законодательными требованиями.

