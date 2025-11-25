Ветеринары призвали владельцев кошек чистить им зубы специальной пастой

В ротовой полости кошек бактерии размножаются с высокой скоростью. В слюне этих животных отсутствуют антибактериальные ферменты, из-за чего они подвержены неприятному запаху изо рта, слюнотечению и другим стоматологическим проблемам. Такие состояния могут привести к воспалению десен и разрушению зубов, рассказали телеканалу «Саратов 24» ветеринары.
По данным сайта sovainfo.ru, для предотвращения этих проблем ветеринары советуют владельцам регулярно осматривать своих питомцев, чистить им зубы специальной пастой и щеткой, а также кормить их рублено-волокнистым кормом.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте