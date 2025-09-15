«Контур.Толк»: 59% москвичей пользуются ИИ при написании рабочих писем

Более половины жителей Москвы (59%) применяли искусственный интеллект (ИИ) для составления рабочих сообщений. Это показал опрос сервиса «Контур.Толк», с результатами которого ознакомилась «Москва24» .

Как отметили аналитики, при этом поколение Z использует нейросети практически постоянно — в 10% случаев. Миллениалы прибегают к помощи ИИ иногда (29%) или регулярно (4%). А представители поколения X менее открыты новым технологиям: 38% никогда не использовали нейросети для общения с коллегами.

Также исследование выявило, что цифровые чаты и мессенджеры становятся важнее устных обсуждений. Однако треть участников (35%) считает, что это усложняет развитие навыков общения и затягивают процесс согласования.