Концерт Shaman у посольства США в Кремле назвали выражением гражданской позиции

Песков одобрил концерт-митинг певца Shaman у посольства США

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Американское диппредставительство не отреагировало на выступление певца Shaman (Ярослава Дронова) в поддержку российских артистов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками «Фестиваля новых медиа». Видео опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Песков прокомментировал концерт у посольства США в Москве и напомнил, что у стран «де факто сейчас нет двусторонних отношений». По его словам, Shaman с помощью своего выступления выразил гражданскую позицию и все сделал правильно.

Артист 19 июля провел перед посольством концерт-митинг против блокировки YouTube-каналов российских исполнителей. Он также презентовал новую песню «Душа нараспашку».

Ранее сайт kp.ru опубликовал список из 10 самых лучших песен Shaman.

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