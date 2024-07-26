Концерт Shaman у посольства США в Кремле назвали выражением гражданской позиции

Американское диппредставительство не отреагировало на выступление певца Shaman (Ярослава Дронова) в поддержку российских артистов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками «Фестиваля новых медиа». Видео опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа» .

Песков прокомментировал концерт у посольства США в Москве и напомнил, что у стран «де факто сейчас нет двусторонних отношений». По его словам, Shaman с помощью своего выступления выразил гражданскую позицию и все сделал правильно.

Артист 19 июля провел перед посольством концерт-митинг против блокировки YouTube-каналов российских исполнителей. Он также презентовал новую песню «Душа нараспашку».

Ранее сайт kp.ru опубликовал список из 10 самых лучших песен Shaman.