Концерт и полевая кухня: автомобилисты отметили День Победы на АЗС «Роснефти» | 360°

Общество 09 мая 2024, 17:59 Концерт и полевая кухня: автомобилисты отметили День Победы на АЗС «Роснефти» Автомобилисты отметили День Победы на АЗС «Роснефти» Телеканал «360»

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Похолодание в Москве не привело к отмене мероприятий в честь Дня Победы. Специальные программы подготовили для гостей парки Горького и Сокольники, сад «Эрмитаж», Музей Победы. Праздник устроили на площади Белорусского вокзала. Всего в столице 9 Мая проходят более 270 мероприятий.

Собственную патриотическую акцию провела «Роснефть». На флагманской АЗС компании на Минской улице работала полевая кухня с солдатской кашей и чаем, а также появилась импровизированная сцена для исполнения песен военных лет.

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Водители отметили, что музыка пробудила в душе теплые чувства, несмотря на непогоду.

«Атмосфера праздничная, очень хорошая! Несмотря на погоду, хоть она и показывается зимней, все равно в сердцах у нас всегда тепло», — сказал один из участников.

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Согревали гостей не только песнями. Всех желающих угостили томленой гречкой и горячим чаем из настоящей полевой кухни.

«Каша солдатская, все ее прекрасно знают еще со времен войны. Она согревала солдат на фронте, в окопе в тяжелое время. Можно сказать, эталон», — пояснил повар Дмитрий.

Кроме еды и песен, для гостей заправки устроили тематическую фотозону, чтобы у каждого остался снимок на память.