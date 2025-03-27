Контроль за ценами на один из видов хлеба усилят в России
ФАС усилит контроль за ценами недолго хранящегося хлеба
Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят цены на хлеб недлительного хранения. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
По результатам исследования, в рамках которого специалисты анализировали показатели более полутора тысяч предприятий, занимающихся производством и оптовой продаже хлеба в России, были оценены доли участников рынка недолго хранящегося хлеба из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки.
Обоснованность установленных цен самых крупных производителей, выявленных ведомством в 82 регионах, проверят в ФАС.
До этого президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов сообщил о возможном подорожании хлеба на 10–12%. По его словам, это связано с ростом себестоимости производства на 25–27%.
Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала о проверке обоснованности оптово-отпускных цен на ряд продовольственных товаров. В список попали пищевая соль и майонез.