Контроль за ценами на один из видов хлеба усилят в России

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят цены на хлеб недлительного хранения. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

По результатам исследования, в рамках которого специалисты анализировали показатели более полутора тысяч предприятий, занимающихся производством и оптовой продаже хлеба в России, были оценены доли участников рынка недолго хранящегося хлеба из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки.

Обоснованность установленных цен самых крупных производителей, выявленных ведомством в 82 регионах, проверят в ФАС.

До этого президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов сообщил о возможном подорожании хлеба на 10–12%. По его словам, это связано с ростом себестоимости производства на 25–27%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала о проверке обоснованности оптово-отпускных цен на ряд продовольственных товаров. В список попали пищевая соль и майонез.