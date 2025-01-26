Контрафактные резиновые изделия № 2 заполонили российский рынок

В нескольких российских регионах полиция обнаружила и изъяла тысячи упаковок контрафактных презервативов. Подделки неприятно пахнут и не выполняют свои функции, сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, вонючие презервативы обнаружили в Брянской, Ростовской, Кировской областях, а также на Ямале, в Петербурге и Твери. За продажу фальшивок продавцам грозят штрафы в размере 80-100 тысяч рублей, но некачественные изделия все равно появляются на прилавках, добавило издание. После суда контрафактную продукцию сжигают.

Ранее в московских аптеках выявили опасные препараты для похудения. Контрафактный «Оземпик», хранившийся с нарушением условий, преступники закупали в Казахстане.

Распространением опасного лекарства занимались четыре московские аптеки. Препараты продавали без чека через черный вход. Распространителей и организатора группы арестовали, против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ.