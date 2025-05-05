Консультант Бухвалова призвала не браться за сложные задачи сразу после праздников

Карьерный консультант Ольга Бухвалова из центра «Профессии будущего» поделилась с RT советами по восстановлению продуктивности после майских праздников.

Первые дни после отдыха лучше посвятить легкой работе: наведите порядок на рабочем месте, разберите электронные документы или просто займитесь уборкой.

«Даже пяти минут уборки достаточно, чтобы ощутить контроль над ситуацией», — подчеркивает эксперт.

Не следует сразу браться за сложные задачи. Сначала можно проверить почту, составить список дел и распределить основные задачи на неделю. Это поможет мозгу адаптироваться к нагрузкам.

Бухвалова также рекомендует фокусироваться не на результате, а на процессе работы. Вместо того чтобы стремиться завершить проект, поставьте цель поработать над ним определенное время, например пару часов.

Чтобы облегчить переход к рабочему режиму, можно запланировать приятные события на первую неделю после праздников: поход в кафе с коллегами, встречу с друзьями или любимый перекус на работе. Добавьте в повседневную жизнь приятные ритуалы, такие как прослушивание любимых песен по дороге на работу или посещение уютной кофейни.

Эксперт напоминает о важности цифровой гигиены. Просмотр социальных сетей может вызвать чувство неудовлетворенности, поэтому лучше заменить его чтением книг или статей, отметила Бухвалова.