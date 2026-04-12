Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

Президент России Владимир Путин является романтиком и мечтателем. Об этом в ходе выступления на сессии «География путешествий» в национальном центре «Россия» заявил член Русского географического общества, путешественник Федор Конюхов.

«Президент — он романтик, президент — он мечтатель. Это хорошо заметно. Говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы помнили и знали, что наши исследователи совершали открытия. География играет особую роль — помогает сохранить память и понять место в мире», — отметил он.

Конюхов также напомнил про научные исследования в области экологии. В течение нескольких лет ученый изучает микропластик в Антарктиде. Работа идет в рамках проекта с участием 30 стран, в том числе России, Испании и Китая.

Ранее Конюхов за три месяца жизни в Антарктиде собрал 100 килограммов пластика из океана.