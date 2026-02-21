Федор Конюхов за три месяца жизни в Антарктиде собрал 100 кг пластика из океана

Российский путешественник Федор Конюхов собрал больше 100 килограммов пластика, который выбрасывает океан, на острове Смоленск в Антарктиде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале .

«Я гуляю по острову и собираю этот пластик в мешки. В начале экспедиции мы говорили про микропластик в водах Антарктиды, но я вижу: здесь не нужны приборы для определения наличия микропластика — достаточно пройти по берегу», — написал он.

Пластиковый мусор дрейфует в водах Южного океана, который омывает Антарктиду. К материку прибивает тонны отходов. По оценке путешественника, часть пластика попадает в океан с рыболовецких судов, часть — с круизных.

Конюхов планирует провести экологическую экспедицию с командой «РусАрк» и собрать мусор.

В ноябре Конюхов начал четырехмесячную одиночную экспедицию на антарктический остров Смоленск для изучения загрязнения микропластиком. Подготовка к этой уникальной миссии заняла несколько лет.