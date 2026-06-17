Конфискованное имущество бывших чиновников на Камчатке уйдет с молотка

Служба судебных приставов на Камчатке начала продавать имущество, конфискованное у бывшего гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея, чиновников Юрия Зубаря и Владимира Балакаева. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по региону.

Решением суда в 2025 году в доход государства обратили 39 хозяйственных обществ, 72 объекта недвижимости и 15 морских судов на территории Камчатского края.

«На торги выставили одно ООО, пять акционерных обществ и 14 судов. Это четыре нефтеналивных судна, девять плашкоутов и один буксир», — заявили в ФССП.

Камчатское отделение Росимущества приступило к продаже первых лотов в рамках исполнения решения суда. Имущественные объекты арестовали в селе Манилы, порт-пункте Яры села Тигиль и порт-пункте Паланы.

Ранее суд в Краснодаре изъял многомиллионные активы у «золотой судьи» Елены Хахалевой и ее семьи.