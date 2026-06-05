Суд изъял многомиллионные активы у «золотой судьи» Хахалевой и ее семьи

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства многомиллионные активы экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд после рассмотрения материалов дела удовлетворил иск генпрокуратуры России. Ответчиками по делу являются 20 физических и два юридических лица — номинальные держатели активов ее семьи и участники схемы по легализации имущества, нажитого коррупционным путем.

«Установлено, что в период осуществления судейских полномочий Елена Хахалева через судебные механизмы распределяла высоколиквидные сельхозугодья региона в пользу хозяйствующих субъектов, аффилированных ее мужу Роберту», — уточнили в пресс-службе.

Ее родственники завладели земельным фондом площадью более 12,5 тысячи гектаров таким противоправным способом. Благодаря этому семейство Хахалевой продолжило обогащаться, приобретая предметы роскоши, элитные авто, движимое и недвижимое имущество.

В этом Хахалевой помогала ее сестра Наталия, которая на посту судьи Арбитражного суда региона содействовала освобождению предприятий Роберта Хахалева от уплаты многомиллионных налоговых и других платежей.

Суд в итоге обратил в доход государства около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, доли в уставном капитале четырех коммерческих предприятий, 73 земельных участка и 15,5 миллиона рублей со счетов «золотой судьи» и ее семьи. Решение суда обращено к немедленному исполнению.