Эксклюзив 13 мая 2024, 12:23 Конфетка вкусная — дети пойдут. Общественник призвал создать альтернативу ДОСААФ Глава «Наставника» Зарубаев: ДОСААФ умирает, нужны новые организации молодежи Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360 в

Идея снизить возраст приема в ДОСААФ с 18 до 14 лет связана со стремлением вовлечь новых участников. Однако это не сработает, если не реформировать организацию изнутри. Руководитель общественной организации ВСПК «Наставник» Эдуард Зарубаев заявил 360.ru, что Россия действительно нуждается в таких объединениях.

«Думаю, просто хотят приобщить [молодежь]. ДОСААФ как организация умирает. Нужно привлекать, приобщать», — объяснил он.

Реклама

В прежние годы, по словам Зарубаева, ДОСААФ имело в своем распоряжении много помещений. Теперь их заняли на коммерческой основе.

Он заявил, что России нужны молодежные организации, но не для галочки — важно сделать их по-настоящему привлекательными для подростков. По мнению Зарубаева, неважно, чем именно займутся этим организации, спортом или творчеством, важно лишь, чтобы они заинтересовали детей и отвлекли от компьютеров. Для этого требуется по-настоящему заинтересованный руководитель.

«Здесь же не от названия организации зависит, а от руководства и от сделанного. Дети видят, что и как. Мы, взрослые, их заинтересовываем. Если конфетка вкусная, интересная — не обертка, а конфетка, сама внутренность — дети идут. Все зависит от нас, взрослых», — сказал специалист.

Для работы с подрастающим поколением в России предлагали также создать министерство по делам молодежи и воспитанию. Идею поддержали в Госдуме.