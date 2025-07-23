Кому перешла дорогу Baza? Военкор счел, что в деле может быть замешан Азербайджан

Задержание главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова может быть связано с публикацией материалов о крушении самолета AZAL. Такое предположение сделал военкор Семен Пегов на своем канале WarGonzo .

По версии военкора, Трифонова задержали после выхода расследования, в котором была обнародована расшифровка переговоров экипажа азербайджанского лайнера, который рухнул зимой 2024 года.

Эти материалы Baza опубликовала в январе 2025-го. Из стенограммы следовало, что экипаж самостоятельно решил изменить маршрут. Пилоты обсуждали версии о столкновении с птицами и взрыве газового баллона, однако тревогу не объявляли.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев поднял тему крушения лайнера 19 июля. Он заявил, что Баку может подать на Россию в суд и потребовал компенсации погибшим.

Спустя три дня, 22 июля, в офисе Baza прошли обыски. Главного редактора правоохранители задержали. Предполагается, что ему передавали закрытую информацию полицейские, их личности еще не установлены.

Из этого военкор делает вывод, что уголовное дело против журналистов завели после давления неких влиятельных азербайджанских структур. Никаких подтверждений подобной информации пока нет.