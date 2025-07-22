Главного редактора Telegram-канала Baza задержали за дачу взятки

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу, имя которого не называется, задержали по подозрению в даче взятки. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

При обысках у них изъяли компьютеры, документы и другие вещественные доказательства.

Ранее сотрудники Главного управления собственной безопасности задержали полицейских из Краснодарского и Красноярского краев, а также Белгородской области. По данным следствия, они передавали журналистам служебную информацию, которая позднее становилась публичной.

Утром полицейские пришли к Трифонову домой, после этого с журналистом долгое время не было связи. На допросе, по словам адвоката Алексея Михальчика, еще несколько его коллег.