Композитор Юрий Чернавский умер в возрасте 77 лет

Умер композитор Юрий Чернавский. Музыканту было 77 лет. Сообщение о смерти появилось в социальных сетях.

«29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — написали родственники на его странице в Сети.

Чернавский выступал в эстрадных, джазовых, поп- и рок-коллективах в Советском Союзе, сотрудничал с известными исполнителями и продюсировал музыкальные фестивали и проекты.

ранее сегодня скончался еще один творческий человек — музыкальный руководитель Театра Вахтангова, заслуженный деятель искусств России Татьяна Агаева. Она умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.