Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Музыкальный руководитель Театра Вахтангова, заслуженный деятель искусств России Татьяна Агаева умерла после продолжительной болезни. Ей было 78 лет, сообщила пресс-служба театра.

Агаева более 37 лет возглавляла музыкальную часть Театра Вахтангова, сохраняя его традиции и работая над более чем 70 постановками, включая «Без вины виноватые», «Пиковую даму», «Царскую охоту», «Дядюшкин сон», «Евгения Онегина» и «Пристань».

С 1993 года она преподавала в Театральном институте имени Щукина, вела мастер-классы в России и за рубежом. Также участвовала в записи музыки к более чем 150 фильмам и работала в фирме «Мелодия».

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Агаевой.

