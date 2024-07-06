Компенсировать покупку кондиционера семьям с детьми предложили в Госдуме

Даванков выступил за налоговый вычет за кондиционер для семей с детьми

Семьям с детьми за покупку техники необходимо ввести налоговый вычет. С такой инициативой к министру финансов Антону Силуанову обратился вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, сообщил Life со ссылкой на письмо депутата.

Автор идеи подчеркнул, что высокая температура в квартирах и домах несет большие риски для детей — им грозит обезвоживание от перегрева или солнечный удар. Кроме того, духота опасна для людей с болезнями сердца, у которых сгущается кровь.

Решить ситуацию может установка кондиционера. Но позволить себе технику могут не все.

«По оценкам Минтруда, в России из общего числа бедных более 80% составляют семьи с детьми. Учитывая, что покупка и установка кондиционера может составлять более 30−50 тысяч рублей, для многих семей с детьми он недоступен», — подчеркнул Даванков.

Депутат предложил ввести налоговый вычет за покупку техники и монтаж системы, чтобы компенсировать затраты семей. Это не только улучшить их жилищные условия, но и снизит риск заболеваний у детей.

Ранее вице-спикер Госдумы внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении обязательного медицинского освидетельствования для водителей, достигших возраста 80 лет. Он пояснил, что к этому возрасту у человека снижаются реакции, а также возникают заболевания, с которыми за руль садится нельзя. По мнению депутата, предлагаемая мера снизит риски аварий на дорогах.