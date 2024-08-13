Компания KCG продала каналы «МУЗ-ТВ» и «Ю»

Инвестиционная группа Kismet Capital Group (KCG) и группа инвесторов заключили соглашение о продаже частной группы компаний «МЕДИА1». Об этом сообщила пресс-служба «Медиа-Телеком».

Эта группа компаний объединила телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери Радио». Одним из направлений «Медиа-Телеком» является дистрибуция телеканалов.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в „МЕДИА1“ является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми проектами», — отметили в пресс-релизе.

Продажа активов «МЕДИА1» станет завершающим этапом в стратегии выхода KCG из медиабизнеса. Основатель KCG Иван Таврин назвал правильным решение передать компанию в новые руки. Он выразил уверенность, что новые владельцы «МЕДИА1» принесут «больше возможностей для его активов».

Ранее стало известно, что Coca-Cola решила вернуться на российский рынок. Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов.