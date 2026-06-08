Компания Gloria Jeans решила избавиться от последних производственных площадок

Сеть одежды Gloria Jeans намерена продать или сдать в аренду две производственные площадки в Ростовской области. Об этом сообщило издание «Коммерсант» .

Речь идет о фабриках в Шахтах и Новошахтинске, а также о других объектах в Миллерове и Звереве. Основатель компании Владимир Мельников обратился за содействием к главе Минпромторга Антону Алиханову. Общая площадь помещений, для которых ищут инвесторов, составляет почти 148,6 тысяч квадратных метров.

В своем обращении Мельников пояснил, что сеть ранее владела пятью фабриками, но три из них уже пришлось продать из-за острой нехватки кадров. На тех площадках, которые сейчас пытаются реализовать, можно организовать полный цикл пошива одежды.

Минпромторг разослал предложение 44 компаниям, включая крупных ритейлеров («Твое», «Спортмастер», Familia, Finn Flare) и маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». В Wildberries заявили, что письма не видели, а факт переговоров с Gloria Jeans ранее опровергали. В Finn Flare отметили, что такие активы сети не нужны.

Еще в апреле стало известно, что Gloria Jeans закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!. Причиной закрытия оказались слабые продажи.