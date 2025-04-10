Gloria Jeans закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!

Российская сеть одежды Gloria Jeans приняла решение ликвидировать магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go! , запущенные в 2024 году. Об этом сообщил РБК .

По информации источника и представителей рынка недвижимости, уже закрылись два из трех таких объектов ретейлера. Последний завершит работу в мае 2025 года.

Причиной закрытия стали слабые продажи. Некоторые изделия бренда Ready! Steady! Go! могут остаться в каталоге Gloria Jeans, однако от его продвижения компания решила отказаться.

Один из инсайдеров не исключил, что ретейлер решил сосредоточиться на развитии основной марки. По его данным, Gloria Jeans все-таки будет продавать товары Ready! Steady! Go! в специальных зонах действующих магазинов.

Ранее стало известно, что Gloria Jeans выплатит по миллиону рублей сотрудникам, проработавшим в компании более десяти лет.