Компании предупредили, что использование ИИ в работе с персональными данными может привести к уголовной ответственности

Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Российской газетой» рассказал о рисках при использовании искусственного интеллекта в работе с персональными данными.

Юрист подчеркнул, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие с личной информацией граждан, обязаны соблюдать законодательство о персональных данных. Нарушение этих норм может повлечь за собой штрафы и уголовную ответственность, написал MK.RU.

По словам Хаминского, многие компании активно используют ИИ для обработки больших объемов данных. Однако важно помнить, что использование ИИ в работе с персональными данными может привести к административной и уголовной ответственности.

Александр Хаминский отметил, что платформы ИИ чаще всего принадлежат сторонним организациям. Передача персональных данных третьим лицам в большинстве случаев требует письменного согласия субъекта данных. При этом политика обработки данных ведущих мировых платформ ИИ показывает, что такие компании активно собирают и используют персональные данные.